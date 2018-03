BEELD van de week 03 maart 2018

"Het land is nerveus." Carolynn Burkholder (70) spreekt na een mis in Newfoundland, Pennsylvania. Op haar hoofd een gouden kroon. Naast haar een AR-15, het wapen waarmee een tiener 17 doden maakte op een school in Florida. De vrouw zit op een ceremonie van de Verenigingskerk, door velen beschouwd als een sekte. Parochianen werd gevraagd om hun wapen mee te brengen - oftewel hun 'roede van ijzer', zoals zij het noemen. Carolynns semiautomatisch geweer is netjes gelabeld, zoals de brooddozen van onze kleuters. Haar naam staat in extra grote letters. Zou ze bijziend zijn? En zouden haar vingers soms lichtjes trillen? Je zou van minder nerveus worden. Toch maar even laten zegenen, voor de zekerheid.

Pure devotie? Eerder van God los.

