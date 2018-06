BEELD van de week 16 juni 2018

00u00 0

Nog geen maand is Meghan Markle getrouwd, en het was tijd voor een masterclass van The Queen zelve. Een lesje in koninklijke hoffelijkheid, quoi. Herinner u de zweethanden en de stamelende woorden toen u als nieuwkomer het warme nest van uw geliefde betrad. De stress om enkel uw beste zelf te tonen aan de mater familias, al dan niet gekleed in kermitgroen. Maar kijk, op de tonen van 'Can't Buy Me Love' van The Beatles zit ze samen met koningin Elizabeth te giechelen. Net als liefde is ook ontluikende vriendschap niet te koop, zelfs al droeg de nieuwe hertogin oorbellen met parels en diamanten die ze kreeg van Lizzie.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN