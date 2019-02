Beeld van de week 16 februari 2019

Kaboel, Valentijnsdag.Een man houdt een enorme tros rode ballonnen omhoog, en hij is niet de enige die er op straat komt met romantiek: meerdere verkopers boden donderdag rozen en geschenken aan. Niet evident, in een land als Afghanistan: het gaat hier tenslotte om een westerse uitvinding, die zelfs in het Westen weleens als plat of melig wordt afgedaan. Maar de jeugd in Kaboel is pro. "We hebben het recht om onze liefde te uiten", klinkt het. En voor de rest is er natuurlijk ook die universele wet: commerce is commerce.

