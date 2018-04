BEELD van de week 07 april 2018

En of hij klaar is voor Parijs-Roubaix. Via zijn sociale kanalen toonde Philippe Gilbert (35) deze week dat hij messcherp over de kasseien zal dokkeren. #StriveForFive. Die vijf grote klassiekers op zijn palmares schrijven, dat zal dit jaar niet meer lukken. Maar zondag nummer vier in Roubaix? En volgend jaar dan nummer vijf in Sanremo? Niks mis met dromen. Aan zijn conditie zal het duidelijk niet liggen.

