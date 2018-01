BEELD van de week 27 januari 2018

Olympischer krijg je het niet. Leden van het Zuid-Koreaanse ijshockeyteam (in blauw) verwelkomden donderdag hun Noord-Koreaanse collega's (in wit en rood). Samen nemen ze als één team deel aan de Winterspelen in Pyeongchang (9-25 februari). Tijdens de openingsceremonie zullen ze ook achter één vlag lopen, gedragen door twee atleten, van elk land één. Mooi, toch? Heel mooi. Zo mooi als een illusie kan zijn.

