Exclusief voor abonnees Beeld van de week 29 juni 2019

00u00 0

Ook al ben je al jaren van school, het gevoel blijft zo herkenbaar. De laatste dag voor de grote vakantie. Een paar kinderen die in juli en augustus verjaren, mogen nog snel trakteren in de klas. De juf kuist haar kasten uit en geeft wat vergeten papieren mee. Ergens wordt nog een winterjas teruggevonden. Niets moet nog worden geleerd, iedereen vertoeft in de aangename transitzone naar de grote vakantie toe. Op de speelplaats mag het wat losser dan anders, tot zonnebrillen en waterpistolen toe. Dan gaat de bel. Even is er spijt voor wat nu afgelopen is - afscheid van de kleuterklas of lagere school, een vriendje dat straks gaat verhuizen - maar dan is er niets dan verwachting meer. Twee máánden.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis