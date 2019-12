Exclusief voor abonnees Beeld van de week 14 december 2019

00u00 0

"Dat we dit nog mogen meemaken!" De bewoners van woonzorgcentrum Sint-Jozef in Rumst wisten niet goed wat hen overkwam, toen Tomorrowland bij hen een feestje kwam organiseren. Muziek, elfen, slingers: het kon niet op. "Wat is dat? Een foodtruck?" Rumst ligt vlak bij Boom, waar het dancefestival elk jaar plaatsvindt. Omdat de dj's (geluids)overlast kunnen veroorzaken, zorgen ze bij Tomorrowland heel slim voor een goede relatie met de buren. Die krijgen bijvoorbeeld een rondleiding op het festivalterrein. Voor de bewoners van WZC Sint-Jozef bleek dat echter te warm en te vermoeiend. En dus kwam de ambiance naar hún keet.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis