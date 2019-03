Beeld van de week 16 maart 2019

Nee, het kwam niet goed. Luttele momenten nadat er afgedrukt werd voor deze foto, ging de man roemloos ten onder in de Yarra-rivier, nabij Melbourne in Australië. Elk jaar houden ze daar een ludieke wedstrijd waarbij locals proberen om over de rivier te vliegen. Te land, ter zee en in de lucht, u kent dat wel. Wanhoopspogingen met helium. Knutselarijen met plastic vleugels, die vooral goed zijn voor wat hilariteit bij de omstaanders. Toch charmeert het, hoe deze man bij hem thuis één voor één deze ballonnen heeft opgeblazen, goed wetend dat het geen avance zou zijn, maar gewoon voor de fun, voor het-proberen-waard, want je weet maar nooit. Grote mensen die het kleine kind in zichzelf nog niet verloren zijn: de wereld heeft ze nodig.

