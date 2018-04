BEELD van de week 14 april 2018

Een beeld als beeld van de week. Of is ze toch echt?

Eerst giechelen, natuurlijk. En voorzichtig schuifelen en draaien rond die naakte vrouw. Dan fluisteren: 'Ze knippert met haar ogen nét op het moment dat wij knipperen'. Elk plooitje, alle haartjes, alle vlekjes zijn bestudeerd. Helaas: kijken doe je met je ogen, niet met je handen - je kindervingertjes jeuken om gewoon te voelen en te weten. Dan maar logisch nadenken. Die voeten: vuil. Dat kan niet anders dan van de nachtelijke wandeltochten in het museum zijn. Ze moét levend zijn. Niet?

En dan: 'boe!' - de grote test. Niets, buiten de twijfel die blijft.

Ze heeft een naam: Dawn. En ze heeft de verbeelding weer wat aangewakkerd, de verwondering gevoed. En u kan haar zien in Museum Voorlinden in het Nederlandse Wassenaar. Tenzij ze toch op wandel is - je weet maar nooit.

