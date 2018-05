Beeld van de week 12 mei 2018

00u00 0

In de Formule 1 vieren ze met champagne, in de Bundesliga hebben ze bierdouches tot in de perfectie verfijnd. In Colombia kunnen ze duidelijk goed overweg met... schuim. Juan Cuadrado stal de spuitbus van de arbiter en bediende zijn trainer van een wit laagje na de winst van de Coppa Italia. Al goed dat het snel verdwijnt, die vanishing spray. Dat palmares van Massimiliano Allegri in Turijn zal echter nimmer verdwijnen. Vier jaar Juventus, vier Coppa's, straks nog een vierde landstitel. De Oude Dame is een Jonge Furie.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN