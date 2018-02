BEELD van de week 03 februari 2018

Alles voor de show. Dinsdag werd tijdens een persconferentie bevestigd dat de Britse ex-wereldkampioen Amir 'King' Khan (31) na twee jaar weer gaat boksen, namelijk tegen de Canadees Phil 'The Italian Sensation' Lo Greco (33). Tijdens de traditionele trash talk wees Lo Greco zijn opponent er plots op dat hij duidelijk "in een verliezende flow zit, kijk maar naar je vrouw en familie" - Khan stevent af op een echtscheiding. Hola. Dat had hij niet mogen zeggen. Het potje van Khan kookte over. En wat doet een bokser als hij razend is? Hij... gooit een glaasje water in je gezicht. Nou nou. Meryl Streep had het niet beter gekund.

