Beeld van de week

Veel pompoenen in het Witte Huis, voor Halloween. Maar geen uitgeholde exemplaren, met theelichtjes in, een oud gebruik dat bestemd was om onheil en boze geesten af te weren. Evenmin heeft het echtpaar zich verkleed, een traditie die mensen de kans geeft om even niét zichzelf te moeten zijn, om een avond het dagelijks leven te vergeten. Zou de president daar allemaal geen behoefte aan hebben? Of is het gewoon tegen het protocol? Hoe dan ook, Trump en zijn First Lady beperkten zich tot twee mandjes met snoepgoed voor de kinderen. Een dag waarop je iedereen blij kan maken door iets lekkers uit te delen: dat maak je als politicus natuurlijk ook maar zelden mee.

