Beeld van de week 00u00 0

Het geluk zit in de kleine dingen, wil de uitdrukking, maar met Kerstmis is het soms kamervullend. Deze 71-jarige uit Vlezenbeek (Sint-Pieters-Leeuw) schuift elk jaar de meubelen aan de kant en sticht een eigen dorp in z'n living. Zeventig huisjes plantte Gilbert Kraghmann deze keer neer. Een winters tafereel van 16 vierkante meter, met kinderen die sneeuwmannen maken, schaatsers op een bevroren vijver, een fanfare, draaimolens en een reuzenrad. En natuurlijk het onvermijdelijke treinspoor dat door het landschap klieft. Dus toch nog een witte kerst, ergens in dit land.

