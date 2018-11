BEELD van de week 17 november 2018

Intan Syari had dé liefde gevonden, van de eerste keer dan nog. Al dertien jaar aan en dus mocht het weleens bezegeld worden met een ring en de woorden 'tot de dood ons scheidt'. Maar enkele weken voor hun huwelijk overleed haar toekomstige. Rio Nanda Pratama zat na een seminarie op de gloednieuwe Boeing 737 van Lion Air toen het toestel kort na het opstijgen loodrecht in de Javazee belandde. Hij was één van de 189 slachtoffers.

