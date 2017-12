Beeld van de week 00u00 0

Het kan niet anders dan de hand van een moeder zijn, die met zorg het wollen mutsje en bijpassend sjaaltje heeft uitgekozen bij het muntgroene pakje. Haar kindje ingeduffeld en in de warme armen van een hulpverlener gelegd. Waarschijnlijk ernstig ziek - de voorwaarde om te mogen vertrekken - en op weg naar een ziekenhuis in Damascus. Niet één maar twee kerstekinderen in veilige handen. Twee druppels op een hete plaat, want honderden patiënten wachten nog op hulp. De inwoners van Oost-Ghouta wonen al vier jaar in een belegerde zone en nu de hongersnood intreedt - een brood dat 20 euro kost, kan bijna niemand betalen - zijn ze allemáál hulpbehoevend. Voor al die wachtenden zijn het de donkerste dagen.

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee