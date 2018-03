BEELD van de week 31 maart 2018

Alsof de eeuwen de hand met penseel van de schilder getransformeerd hebben naar een wijsvinger die het knopje van een camera bedient. Alles klopt aan deze foto van Nafi Thiam: een aureool van zwarte vlechtjes, de handen gevouwen. Enkel de blik loopt niet synchroon met die van Maria op christelijke kunstwerken. Geen serene devotie, maar wel extase. Andere emotie, minstens even puur. Want hoe hoog ze ook kan springen, lopen of gooien: als ze lacht, is het even wereldvrede.

