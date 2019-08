Exclusief voor abonnees Beeld van de week 31 augustus 2019

Tomatenpuree. Je kan daar ongelooflijk veel plezier

mee hebben, weten ze al lang in de Spaanse provincie

Valencia. Tijdens het jaarlijkse 'food festival' draaien

inwoners en toeristen zich daar als levende spaghetti -

slierten door de saus. Homo Tomatino. Tikje horror, dat

ook. Plastic bekertjes die her en der in het sop drijven,

geven de lugubere aanblik van bloederige knoken.

Bovenal zijn dit zomerse taferelen, onbesuisd en ongeremd. Wentel u door dit laatste augustusweekend.

