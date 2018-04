BEELD van de week 28 april 2018

De voetbalgoden waren ons dinsdag goed gezind. Liverpool-AS Roma: 5-2. Wie het zag, waande zich in de hemel. Helaas voorafgegaan door de hel. Want: rellen. 'Voetbalfans' klommen bovenop politiewagens, met vuurwerk en al. Eén Liverpoolfan werd buiten westen geklopt en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gevoerd. Tsss. Zelfs de voetbalgoden staan machteloos tegenover de idiotie van de mens.

