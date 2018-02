BEELD van de week 17 februari 2018

Alaaf! Deze Voil Jeanet groet de dingen. En de werkende mensen. Het is Aswoensdag, maar de vegen op zijn gezicht zijn vast niet van het kruisje dat hij gaan halen is. Veertig dagen vasten, dan kan je het er die laatste dagen maar beter goed van nemen. Deze carnavalist ruilde smartphone en aktetas tijdelijk in voor een velle frak en kapotte paraplie. Maar tegen dat de zakenman aan zijn bureau zat, was het licht onder de lampenkap mogelijk wel uit.

