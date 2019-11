Exclusief voor abonnees Beeld van de week 09 november 2019

00u00 0

Babyboom op het werk, het is een curieus fenomeen. Tien kleuterjuffen die plots zwanger zijn op dezelfde school. Zes boekhoudsters met bolle buik op hetzelfde kantoor. Steken ze mekaar aan met hun enthousiasme en kinderwens? Verloopt de eisprong op de duur simultaan? Er is nog geen klaar antwoord op. Bij de politie in Jefferson County, in de Amerikaanse staat Missouri, is die verklaring er wél. Daar werden dit jaar zeventien agenten vader, nadat hun startsalaris was opgetrokken van 37.000 dollar naar 50.000 dollar per jaar. Die extra centen motiveerden de agenten op meer dan één vlak. 'Kinderen kopen' kost nu eenmaal geld. Fier poseerden ze met het rendement.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu