Beeld van de week

Bekijk een foto van een groep kinderen en telkens zie je dezelfde dynamiek. Er is er altijd eentje De Guitige, in casu het jongetje rechts dat zich glunderend over het bureau buigt. Er is er ook één De Nieuwsgierige, met name het meisje achter hem, dat in de hoogte wordt getild door een zusje of vriendinnetje met fuchsia pull. Altijd staan er een paar kinderen voor zich uit te dromen, terwijl anderen helder in de lens blikken, helemaal bij de les. Allemaal kleine karakters in wording, nu al even divers als ze ook later zullen zijn. In het middelpunt: Nancy Pelosi, die te midden van haar eigen kleinkinderen, alsook die van collega's, de eed aflegde als nieuwe voorzitter van het Huis van Afgevaardigden.

