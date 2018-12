Beeld van de week 22 december 2018

Ze durven mekaar nauwelijks aan te kijken. De jongste omdat hij toch een beetje geïmponeerd is door de grote kerstman, zelfs op ooghoogte. De oudste omdat hij de confrontatie moeilijk vindt: hij heeft als kerstman ook iets voor de mond hangen, maar dat is Spielerei, wollig, gaat straks weer weg. Voor de jongen is het mondmasker bittere ernst, daar in de hartkliniek van Berlijn. Steunen, dat is alles wat nu nog kan. Precies dat komt de kerstman doen, met één arm om het middel van de kleine patiënt geslagen en één arm om een groot geschenk. Sterkte aan iedereen die de kerstdagen moeizamer moet doorbrengen dan gehoopt.

