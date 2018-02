Beeld van de week 10 februari 2018

Alsof David Lynch er zich mee gemoeid heeft, zo surrealistisch is dit beeld op een kerkhof in Sydney. De vrouw met het gegolfde blonde haar en de strakke rode jurk trippelt als een stijlvol dwergje over het wrak. Of lijkt dat maar zo? De échte scène komt eerder uit een hollywoodiaanse actiefilm. Hoofdrolspeler: een dronken veertiger, die een bocht miste en een muurtje ramde. Enkele tellen zweefde hij door de lucht, om tien meter verder ondersteboven tussen de graven te belanden.

