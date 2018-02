BEELD van de week 24 februari 2018

00u00 0

"Waar zijn de mensen?", vroeg de Kleine Prins ten slotte. "Het is een beetje eenzaam in de woestijn." Een groep van zes onderzoekers simuleerde met het project D-Mars vier dagen lang hoe 'life on Mars' zou kunnen zijn. Dat deden ze in de Israëlische Negev-woestijn, want die heeft wel wat weg van de Rode Planeet. Ze bekeken onder andere wat de psychologische effecten zijn van vereenzaming. Want ook ruimtereizigers hebben gevoelens.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN