Beeld van de week

De koning was hij deze week te rijk: dinsdag was het Prinsjesdag, en woensdag werd Willem-Alexander in Drenthe verwacht voor het bezoek aan een Fokker-fabriek. Het stramien is doorgaans hetzelfde, bij zulke verplichtingen. Wachtende menigtes. Grijpgrage kinderen en dames op leeftijd. Handjes schudden, gevat uit de hoek komen, bijvoorbeeld als er een opmerking wordt gemaakt over de baard die hij sinds kort laat staan. Toch lijkt Willem-Alexander nooit een baaldag te kennen, integendeel. Zie hem, draaiend als een ballerina tussen de ene kant en de overkant. Loopt op vreemde mensen toe alsof het oude kennissen zijn die hij na jaren van gemis weer in de armen kan sluiten. De job van zijn leven, zonder twijfel.

