Beeld van de week

Sam Bettens was deze week, samen met zijn gezin, te gast in 'Groeten Uit', wat voor iedereen die in de jaren 80 jong was, een heerlijk uurtje nostalgie vormde. De epauletten, uiteraard, en Furby's en My Little Pony. Maar ondanks de perfecte styling van toen (die zijdelingse krullen!), blijft dit plaatje heel erg nu. Een koppel dat volledig zichzelf is, twee geadopteerde kinderen en twee stiefkinderen. Iedereen gelukkig. In 40 jaar tijd zijn er bepaalde vrijheden verloren, zoals de monokini, maar er zijn er toch vooral veel gewonnen.

