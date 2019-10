Exclusief voor abonnees Beeld van de week 12 oktober 2019

Foto's zijn belangrijk voor een politicus. Soms is dat lastig, wanneer er eentje opduikt uit je verleden die niet zo flatterend is in het heden. Justin Trudeau, premier van Canada, maakte het vorige maand mee met een blackface-foto van zijn studententijd, waarrond veel ophef kwam. Dan wil je ook wel eens een foto als deze, die geen bezwaren uitlokt, die alleen vertedering oogst. Met een kusje van je eigen kind, zoon Hadrien (5), als steun in volle verkiezingstijd. Met rijen pompoenen, die straks twee ogen en een mond krijgen geboord, en een holle binnenkant met gevaarlijk flikkerend lichtje. Straks. Eerst nog deze mooie herfstdagen, waarop niets te vrezen valt.

