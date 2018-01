BEELD van de week 20 januari 2018

Geen slaap, kindje, slaap - want daarboven springt een schaap. Amper 5 is dit dappere meisje. Veel te klein voor échte rodeo, met wild om zich heen trappende paarden, maar groot en dapper genoeg voor de kindervariant. Grace was het enige meisje dat deelnam, reden om vooraf al een traantje te laten. Maar toch klom ze dapper op dit kloeke schaap en klemde ze haar handjes vast in de dikke vacht. Luttele seconden en één bokkensprong later gleed Grace echter al weg naar de verkeerde kant van het dier. Misschien voortaan toch beter schaapjes tellen, dan ze proberen te temmen...

