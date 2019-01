Beekse Bergen: opnieuw stappen bezoekers uit bij jachtluipaarden 05 januari 2019

Voor de tweede keer in minder dan een jaar tijd zijn bezoekers van het Nederlandse autosafaripark Beekse Bergen uitgestapt in het verblijf van de jachtluipaarden. Dat meldt een woordvoerster van exploitant Libéma. Het incident dateert van donderdagmiddag. Gelukkig had een opzichter in een bus gezien dat een Duitse man z'n voertuig verlaten had, samen met een kind. Hij waarschuwde hen, waarna ze weer in de auto stapten. In mei 2018 was er veel ophef over een YouTube-video waarin te zien was hoe vijf personen, onder wie één kind, hun wagen met Franse nummerplaat verlaten hadden en rondliepen in het jachtluipaarverblijf. Zij hadden nét op tijd door dat ze beslopen werden door de roofdieren. Beekse Bergen is niet van plan om maatregelen te nemen. "Het laatste incident heeft maar kort geduurd en was meteen onder controle. We krijgen jaarlijks één miljoen gasten over de vloer. Op een paar uitzonderingen na worden onze instructies - die meermaals en in allerlei talen worden gecommuniceerd - goed opgevolgd."

