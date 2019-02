Beekhoek - Sint-Dimpna 1-1 18 februari 2019

Voor deze stadsderby was er een talrijke opkomst. De vele toeschouwers zagen dat Sint-Dimpna de eerst kans kreeg, maar de kopbal van Wellens ging naast. Aan de overkant probeerde Peeters vanop afstand, maar via de keeper ging de bal niet binnen. De thuisploeg had de betere kansjes in de eerste helft, maar ook Persijn en Maes konden niet scoren. Iets voorbij halfweg de eerste helft pakte De Roover uit en knalde de 0-1 mooi binnen. Even later zou diezelfde De Roover geblesseerd van het veld moeten. Beekhoek had zo in de eerste helft de betere kansjes, maar ging wel met een achterstand rusten. Na de rust ging een poging van Van Genechten nipt over, maar de volgende kans was wel raak. Op aangeven van Geeraerts kon Vangeel de gelijkmaker scoren. Beide ploegen probeerden nadien nog wel, maar het bleef bij dit gelijkspel.

