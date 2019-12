Exclusief voor abonnees Beëindigt KV Oostende 2019 zonder ook maar één clean sheet? 27 december 2019

Laatste opdracht vandaag in 2019 voor KV Oostende, dat in Charleroi op de valreep met enkele negatieve statistieken hoopt af te rekenen. Zo hield de kustploeg in heel 2019 niet één keer de nul. Dutoit en Ondoa kregen in elke competitiewedstrijd in dit kalenderjaar minstens één doelpunt tegen. De laatste clean sheet dateert al van begin december 2018 tegen Sporting Lokeren. Nog is Oostende aan een erbarmelijke reeks buitenshuis bezig. Thuis zette het tegen Anderlecht en AA Gent een goeie stap richting het behoud, op verplaatsing ging KVO nu al negen keer op een rij onderuit. De ellendige reeks begon eind september in Genk. In de laatste vijf thuismatchen kon de kustploeg zelfs geen enkele keer scoren. De hoogste tijd dus voor Oostende om daar iets aan te doen. KVO kan geen beroep doen op Akpala, die vorige week in Mechelen uitviel. Ook Jonckheere moet forfait geven, terwijl Capon en Skulason nog niet hersteld zijn van hun blessures. (TTV)

