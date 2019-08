Exclusief voor abonnees Bedwants breekt door in België 20 augustus 2019

00u00 0

In de eerste vier maanden van dit jaar zijn in ons land naar schatting evenveel bedwantsen aangetroffen als in heel 2018. Ongediertebestrijders zien een stevige piek in het aantal aanvragen. De roodbruine, ovaalvormige beestjes worden doorgaans meegenomen vanop vakantie: ze kruipen in onze koffers en rugzakken. Thuis verschuilen ze zich in spleten en kieren, om 's nachts met tientallen tegelijk tevoorschijn te komen en zich tegoed te doen aan ons bloed. De jeuk die hun beten veroorzaken, kan tot een week aanhouden. Wie dit ongewenste souvenir wil vermijden, zet z'n koffer op reis best in een badkuip en bij thuiskomst doe je er goed aan je kleren op 90 graden te wassen of ze een nachtje in de diepvriezer te stoppen.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over human interest

dieren