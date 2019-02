Bedrijven talmen met bekendmaking aandeelhouders 14 februari 2019

Van de naar schatting 800.000 tot 1 miljoen bedrijven in ons land hebben nog maar 25.000 bekendgemaakt wie hun aandeelhouders zijn. Nochtans is dat verplicht. Om te vermijden dat bedrijven boetes krijgen die tot 50.000 euro kunnen oplopen, heeft minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) beslist de termijn voor de registratie van aandeelhouders met zes maanden te verlengen tot eind september. De antiwitwaswet verplicht vennootschappen, maatschappen, vzw's, trusts en stichtingen de identiteit bekend te maken van de aandeelhouders die rechtstreeks of onrechtstreeks meer dan 25 procent van een vennootschap bezitten. Doel is de strijd aan te binden met mensen die geld witwassen voor criminele organisaties of financieringsnetwerken voor terreur opzetten. Die maken vaak gebruik van ingewikkelde ondernemingsstructuren om zich daarachter te verbergen.

