Bedrijven moeten ook plastic sorteren 01 juni 2018

Vanaf vandaag zijn Vlaamse bedrijven verplicht om folies, harde plastics en piepschuim apart te sorteren. Zo wil Vlaanderen de plasticverontreiniging terugdringen. Tot nu toe moesten bedrijven 18 soorten afval selectief inzamelen. Daar komen nu dus de plastics bij, omdat afvalstoffenmaatschappij OVAM daar nog heel wat potentieel ziet. In 2016 bestond 10 tot 15% van het bedrijfsrestafval - in totaal 1.080.000 ton - uit kunststoffen. 77% kreeg een tweede leven via hergebruik, recyclage, compostering of gebruik als grondstof.