Bedrijven maken dienstencheques zelf duurder 31 juli 2018

Steeds meer dienstenchequebedrijven rekenen hun klanten extra kosten aan bovenop de vastgelegde prijs van 9 euro per stuk. Volgens Federgon, de federatie van de dienstverlenende sector, past al meer dan de helft van de bedrijven een prijsverhoging toe. De koepelorganisatie wijst er in 'Gazet van Antwerpen' op dat de marges in de sector onder druk staan. In sommige gevallen betaalt de klant één of twee bijdragen per jaar, soms betaalt hij of zij per cheque. Het gaat bij sommige bedrijven om 30 euro extra per jaar, of zo'n 70 cent per cheque.

HLN