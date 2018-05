Bedrijven laten studenten bij hen blokken (om er later te komen werken) 24 mei 2018

Blokken in bibliotheken, kerken en koffiebars, tot zelfs de Ghelamco Arena: je kan het zo gek niet bedenken of de student is er welkom. Daar komt nu nog een hele rist locaties bij, want ook grote bedrijven openen hun deuren voor de studerende jeugd. Met je neus in de boeken hangen met zicht op de Zoo in Antwerpen en de voorbijrijdende treinen kan voortaan bij Nokia. Studeren tussen de stripfiguren dan weer bij Standaard Uitgeverij. Ook SD Worx en Aquafin voorzien extra bureauruimte. "Een ideale manier om kennis te maken met het bedrijf en eventuele potentiële werknemers binnen te rijven", klinkt het. Deelnemende locaties zijn terug te vinden op 'www.study360.be'. (FT)