Bedrijfswagens 06 december 2018

Jaarlijks wordt België door de EU op de vingers getikt omdat er geen werk wordt gemaakt van een drastische inperking van het aantal bedrijfswagens. Dat is echt wel nodig, aangezien het groeiende aantal ervan in grote mate oorzaak is van steeds langere files, verkeersknopen en luchtvervuiling. Fiscale ondersteuning van de bedrijfswagens kost de overheid jaarlijks 2 miljard euro. De files, in grote mate bevolkt door bedrijfswagens, kosten de staat maar liefst 8 miljard euro! De door de regering voorgestelde alternatieven, Cash for Cars en het mobiliteitsbudget, vinden allicht geen bijval aangezien een gloednieuwe salariswagen om de

4 jaar met alle kosten all-in nog altijd zoveel voordeliger is dan een loonsverhoging. Bedrijfswagens leggen jaarlijks vele honderden kilometers meer af dan een gewone wagen, maar de bestuurders liggen allicht niet wakker van de verhoging van de brandstofprijzen, aangezien ze die niet zelf moeten betalen. Men moet het aantal bedrijfswagens beperken op basis van het criterium waarvoor ze in principe bedoeld zijn: verplaatsing voor bedrijfsdoeleinden, en dus niet voor het woon- werkverkeer als 'cadeau' van de werkgever. De protestacties van de 'gele hesjes' tegen de hoge brandstofprijzen, naar mijn mening terecht, zouden zich ook tegen het steeds groter aantal bedrijfswagens moeten richten, want het principe "de vervuiler betaalt" geldt niet voor wie ongelimiteerd met zijn gekregen wagen mag rondtoeren.

Lode Goyens, Genk

