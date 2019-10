Bedrijfsleiders mogen buitenverblijf niet meer aftrekken van belastingen CASSATIE SLUIT ACHTERPOORTJE Philippe Ghysens

28 oktober 2019

06u00 0 De Krant Bedrijfsleiders die via hun vennootschap een appartement kopen aan zee om daar de weekends door te brengen, kunnen dat niet meer als beroepskosten inbrengen. Cassatie heeft daar in een arrest duidelijkheid over geschapen: de aankoop moét een voordeel voor het bedrijf opleveren.

De voorbije jaren heerste verwarring bij fiscalisten en juristen, nadat in 2015 het Hof van Cassatie een verrassend standpunt had ingenomen. Het hoogste gerechtshof zei toen dat vennootschappen in hun belastingaangifte ook beroepskosten mogen inbrengen die niets te maken hebben met hun activiteit. Dat betekende een serieuze breuk met het verleden. Een dokter bijvoorbeeld die in het weekend wilde uitwaaien aan zee, kon daardoor de aankoop van zijn appartement bij de fiscus aangeven als een beroepskost. Ook al ontvangt hij in die flat aan de kust dus geen patiënten.

De rechtspraak leidde tot onduidelijkheid. Sommige bedrijfsleiders dachten plots dat ze allerlei privé-uitgaven als beroepskosten konden aangeven. Op een juridisch seminarie werd gezegd dat de eigenaar van een bedrijf een appartement voor zijn minnares had gekocht en als beroepskosten in de vennootschap had ingeschreven. Of er deed het verhaal de ronde van een zakenman die juwelen voor zijn vrouw als beroepsuitgaven beschouwde en die zo ook in zijn aangifte had ingebracht.

Nieuw criterium

Maar over het afschuiven van privé-uitgaven naar de vennootschap is nu duidelijkheid. Het weekblad 'Fiscale Actualiteit' (Wolters Kluwer) bestudeerde twee recente arresten van het Hof van Cassatie. "De essentie daarvan is dat het Hof een nieuw criterium invoert dat duidelijkheid brengt. De aankoop moét in het voordeel van de vennootschap zijn. Het Hof trekt vooral ook een duidelijke lijn. Een lijn die met name heel belangrijk is voor bedrijfsleiders die hun woning of het spreekwoordelijke appartement aan de kust in hun vennootschap steken om fiscale redenen", zegt Koen Janssens van 'Fiscale Actualiteit'. Hoeveel vennootschappen worden gebruikt als vehikel om privé-uitgaven mee te dekken, is onmogelijk te zeggen.

Geen winst

Janssens verwijst naar een recent arrest van Cassatie over een tandarts wiens vennootschap een pand laat bouwen dat bestaat uit een praktijkruimte en drie appartementen. De fiscus aanvaardt alleen de aftrek van de kosten voor de praktijk, maar de vennootschap wil ook de drie appartementen als kosten inbrengen. In eerste aanleg mag dat, maar het Hof van Cassatie oordeelt anders. De verhuur van de appartementen levert op lange termijn geen winst op. Want na 20 jaar, als het vruchtgebruik uitdooft, gaan de appartementen over naar de tandarts . En de huur volstaat maar net om de lening af te betalen.

"De voorwaarde om iets als beroepskost in te brengen, is dat het een inkomen oplevert. Dat hoeft niet onmiddellijk, want de eerste jaren kan men door omstandigheden verlies maken. Maar in dit geval was er ook op de lange termijn geen winstperspectief. Dan zijn de kosten niet aftrekbaar", besluit Koen Janssens.

De FOD Financiën laat weten de arresten van Cassatie te bestuderen.