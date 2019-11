Exclusief voor abonnees Bedrijfsleider geëvacueerd tijdens expeditie Tornados 02 november 2019

Langzaamaan komt de top dichterbij. De Belgian Tornados zijn al bijna een week aan het klimmen richting het Everest Base Camp. 'So far so good' voor de estafetteploeg. Voor één van de bedrijfsleiders uit het gezelschap was er gisteren wel minder goed nieuws. David Mileikowsky, een filmproducent, moest door uitputting geëvacueerd worden met een helikopter. De man had al twee dagen moeite om het ritme van de groep te volgen en kwam twee à drie uur achter de atleten binnen. Ook vandaag staat een stevige tocht op het programma: het gezelschap moet een hoogteverschil van 683 meter overbruggen. (VDVJ)