Bedrijfscultuur is belangrijkste reden waarom bedienden ontslag nemen 06 november 2019

00u00 0

Ruim vier op de tien van alle bedienden die binnen de eerste zes maanden na hun aanwerving alweer ontslag nemen, doen dat omdat ze de bedrijfscultuur niet fijn vinden. Een even groot percentage (42%) stapt op omdat hij of zij elders een beter voorstel gekregen heeft, terwijl 39% er de brui aan geeft omdat de taken niet voldoen aan zijn of haar verwachtingen. Dat blijkt uit onderzoek van iVox in opdracht van rekruteringsbureau Robert Half. Eén op de zes ondervraagde bedienden stapte al eens op binnen het halfjaar. "Kandidaten hebben steeds vaker de keuze tussen meerdere voorstellen. Bedrijven moeten zich daarom meer dan ooit onderscheiden met een authentiek bedrijsverhaal", klinkt het.

