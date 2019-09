Exclusief voor abonnees Bedrijf Stromae draait voor het eerst verlies 12 september 2019

00u00 0

Mosaert, het bedrijf van Paul Van Haver (34) - beter bekend als Stromae - heeft voor de eerste keer ooit verlies gemaakt. Het bedrijf draaide een verlies van 0,3 miljoen euro, wat het vermogen van Stromae terugbrengt naar een ronde 11 miljoen. Mosaert werd in 2010 opgericht, maar tekende tot heden nog nooit verlies op. "Het is eigenlijk eenvoudig te verklaren", aldus econoom Thierry Debels. "Paul heeft een sabbatjaar ingelast (ondertussen al bijna twee, red.) waarin hij volledig uit de media verdween en zich niet meer bezighield met muziek. Daardoor zijn er natuurlijk minder inkomsten voor zijn firma. Let op, die firma kan wel tegen een stootje, hoor. We spreken over een 'verliesje' van 300.000 euro, dat valt op zich nog goed mee."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis