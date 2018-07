Bedrijf roept diepvriesgroenten van twee jaar geleden terug 05 juli 2018

00u00 0

Greenyard roept alle diepvriesgroenten terug die de voorbije twee jaar geproduceerd werden in de fabriek in het Hongaarse Baja. Mogelijk zijn de groenten besmet met listeria. Volgens het bedrijf is mogelijk ook een deel van die diepvriesgroenten op de Belgische markt terechtgekomen, "maar slechts in zeer beperkte mate". Concreet gaat het over alle diepvriesgroenten die tussen 13 augustus 2016 en 20 juni 2018 in Baja werden geproduceerd: diepgevroren maïs, erwten, bonen, spinazie en zurkel. Het type listeriabesmetting kan gezondheidsrisico's met zich meebrengen indien de diepvriesgroenten niet op de juiste manier worden opgewarmd.