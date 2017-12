Bedrijf onder vuur voor giftig grapje 00u00 0

De meest provocerende kerstkaart van 2017 komt van 'Spatie.be', een Antwerpse ontwikkelaar van websites en apps. 'Op uw gezondheid' staat er, bij een foto van oorlogsmisdadiger Slobodan Praljak (72) die, in een sneeuwlandschap en met rode oorwarmers op, van de gifbeker drinkt. De voormalige Kroatische generaal pleegde eind november zelfmoord in het Joegoslaviëtribunaal, nadat hij 20 jaar kreeg voor zijn aandeel in de etnische zuiveringen in Bosnië in 1993. De reacties variëren van "cynisch" tot "superplat". "Dit gaat er ver over", vindt ook communicatie-expert Bart De Clerck. Al ziet hij één pluspunt: "De aandacht trekken doet deze kaart wél. Nu die creativiteit nog beter gebruiken." De directie reageerde gisteren niet. (DILA)

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee