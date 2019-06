Exclusief voor abonnees Bedrijf moet Valentina (5) gratis medicijn blijven geven 27 juni 2019

Het Amerikaanse farmabedrijf BioMarin moet het medicijn Vimizim blijven leveren aan Valentina Grimaldi, het vijfjarige meisje dat aan het zeldzame syndroom van Morquio lijdt. Dat heeft de rechter in kortgeding beslist. Een behandeling met het medicijn wordt niet terugbetaald en zou het gezin daardoor 330.720 euro per jaar kosten. In maart vorig jaar besloot farmabedrijf BioMarin daarom om het meisje gratis het medicijn te leveren. Genezen zal ze hiermee niet doen, maar de aftakeling wordt wel fors afgezwakt. Omdat de gesprekken tussen het bedrijf en de Belgische staat over een terugbetaling spaak liepen, besloot de firma begin dit jaar plots te stoppen met de leveringen. Gisteren oordeelde een rechter in kortgeding dat BioMarin het medicijn moet blijven leveren tot er een overeenkomst is tussen de staat en de firma. "Maar dit is de grootste opluchting uit ons leven. We hopen dat er nu een definitieve oplossing voor alle patiënten komt", zegt de mama van Valentina. BioMarin heeft nog de mogelijkheid om in beroep te gaan. (RDK)

