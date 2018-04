Bedrijf mag geen reclame maken voor 'tandpastasmile' 25 april 2018

Glamsmile, een bedrijf dat 'tandfacetten' maakt, is veroordeeld omdat het met ex-missen als Annelien Coorevits, Joke van de Velde en Eveline Hoste reclame maakte in 'Goed Gevoel'. Die facetten, of 'veneers' zijn een soort opzetstukken voor je tanden, die voor een tandpastaglimlach zorgen. Het plaatsen daarvan is een tandartsbehandeling en daarvoor mag geen reclame gemaakt worden. Volgens Europa is een absoluut reclameverbod voor tandartsen evenwel niet mogelijk, waardoor de rechter Glamsmile voor heel wat reclame moest vrijspreken. De firma werd wél veroordeeld tot een boete van 3.000 euro omdat ze ook de wet op de geneesmiddelen overtrad. De manager en de tandarts van het bedrijf moeten ook elk 1.200 euro betalen. (OSG)

