Bedrijf maakt enige pil tegen bipolaire stoornis plots drie keer zo duur

Psychiaters in ons land zijn razend op het Britse farmabedrijf Essential Pharma. Dat heeft beslist de prijs van het medicijn Camcolit te verdrievoudigen -net op het moment dat het enige alternatief niet beschikbaar is. Dat schrijven de kranten van Mediahuis. Camcolit is essentieel voor mensen met een bipolaire stoornis. Een doos kost nu 27 euro in plaats van 9,44 euro daarvoor. De prijs kan daardoor per jaar in de honderden euro's lopen. Terugbetaling is er niet.

