Bedrijf Guy Van Sande failliet verklaard 22 maart 2019

00u00 0

De ondernemingsrechtbank van Antwerpen heeft het bedrijf van acteur Guy Van Sande (55) failliet verklaard. Van Sande had zich sinds 2017 in Edegem ingeschreven als bedrijf in de 'ambulante handel'. Hij werd in die periode gesignaleerd op de markt van Mortsel, waar hij abonnementen verkocht voor telecomoperatoren zoals Orange. Maar na minder dan twee jaar heeft de gewezen acteur de boeken moeten neerleggen. Hoeveel schulden zijn firma torste, is niet duidelijk.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen