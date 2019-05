Exclusief voor abonnees Bedrijf geeft moeder én vader halfjaar verlof BABY OP KOMST? 31 mei 2019

Kersverse moeders mogen normaal 15 weken thuisblijven in ons land, vaders slechts 10 dagen. Diageo, een multinational in bier en sterkedrank, breidt die termijnen fors uit voor al z'n werknemers in de Benelux. Zowel mannen als vrouwen die een baby krijgen, mogen er binnenkort 26 weken thuisblijven met volledig behoud van loon. "We willen hen zo ondersteunen om te genieten van hun prille gezinsgeluk", klinkt het. De nieuwe regeling gaat in op 1 juli.