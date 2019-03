Exclusief voor abonnees Bedrijf 'dat Amerika verslaafd maakte' koopt rechtszaak af voor 240 miljoen 29 maart 2019

De Amerikaanse producent van de pijnstiller OxyContin heeft een rechtszaak in de deelstaat Oklahoma afgewend met een schikking van 270 miljoen dollar (240 miljoen euro). Purdue Pharma, dat eigendom is van de steenrijke familie Sackler, werd ervan beschuldigd de grote opioïdenverslaving in de VS mee gevoed te hebben. Gebruikers zouden door de reclame van Purdue overtuigd zijn geraakt dat het medicijn veilig was voor langetermijngebruik. In 2017 overleed in de VS een recordaantal van 47.600 mensen aan een overdosis van dat type medicijn. Drie andere producenten, waaronder ook Johnson & Johnson, moeten in mei nog terechtstaan in Oklahoma, en Purdue Pharma kijkt in verschillende andere deelstaten ook nog tegen rechtszaken aan. Ook de culturele instellingen die schenkingen van de Sackler-familie ontvingen, liggen onder vuur. Musea in Londen en New York kondigden al aan niet langer donaties van Sacklers te aanvaarden.

