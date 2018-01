Bednet verhuist voortaan mee van klaslokaal 23 januari 2018

00u00 0

Jongeren uit het secundair onderwijs die les via Bednet volgen, zullen voortaan dankzij een nieuw computersysteem mee van klaslokaal kunnen veranderen. De nieuwe mobiele computerset van Bednet is namelijk niet meer aan een vaste klaslocatie verbonden. Zo kan een ziek kind zijn klasgenoten volgen naar alle vaklokalen. Bevoegd minister Jo Vandeurzen (CD&V) wil Bednet ook bekender maken in de gezondheids- en welzijnssector. Artsen, zorgverleners en welzijnswerkers zijn volgens hem nog onvoldoende op de hoogte van de mogelijkheden van Bednet, waardoor ze ouders niet genoeg stimuleren om Bednet voor hun ziek kind aan te vragen.